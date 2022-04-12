Два новых значка сделают выбор более точным

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Чтобы сделать расширения для своего браузера более безопасными, Google уведомила их создателей о новых значках в магазине. Расширения смогут получить значки Featured и Established. Это будет означать надёжные и заслуживающие доверия варианты, пишет Neowin.

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Google будет давать ярлык Featured соответствующим лучшим стандартам в плане безопасности, конфиденциальности, дизайна и взаимодействия с пользователем расширениям. Проверка будет вестись вручную, а разработчики смогут предлагать свои расширения для получения ярлыка с 20 апреля.

Второй ярлык Established автоматически ставится у авторов с проверенными учётными записями и отсутствием нарушений политики программы для разработчиков. Такие разработчики могут отображать свой статус, активировав ссылку в поле «Предложено» в своих списках Chrome Web Store.

Эти ярлыки принесут пользу самим разработчикам. Авторы с ними «могут получить более высокий рейтинг при поиске и фильтрации» и продвигаться в магазине Chrome и за его пределами. У Mozilla есть похожая программа под названием «Рекомендуемые расширения». В обоих случаях разработчики не могут покупать ярлыки.

Ещё Google хочет улучшить расширения в магазине Chrome, перейдя с политик Manifest V2 на Manifest V3. Разработчики больше не могут предлагать расширения на основе манифеста версии 2. Заброшенные и не обновлённые до версии 3 расширения перестанут работать в Chrome в следующем году.

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