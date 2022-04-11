Последний предложит 20480 вычислительных ядра

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Понедельник стал удачным днём для тех, что ждёт появления нового поколения видеокарт, упорной конкуренции среди трёх теперь производителей и снижения цен (что вряд ли). Сразу три инсайдера поделились сведениями относительно будущих флагманских графических чипов Nvidia, AMD и Intel.

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Инсайдер Kopite рассказал о картах RTX следующего поколения. Не исключено, что называться они будут вовсе не RTX 40. В данном случае их обозначили как **90/**80, число 40 отсутствует.

GPU уровня 4080 с номером SKU 330 в реальности может попасть в состав карты 4090. Память раньше обещали 24 Гбит/с, но теперь речь идёт о 21 Гбит/с, что соответствует показателю в RTX 3090 Ti. У этой карты будет TDP 600 Вт.

Будущий графический процессор AMD Navi 31 может получить в общей сложности семь чиплетов на техпроцессе TSMC 6 нм или 5 нм. AMD вернулась к монолитным конструкциям в GPU Navi 21 после не самых успешных попыток создания высокопроизводительных, сложных и дорогих графических процессоров HBM, таких как Fiji 10 и Vega 10/12.

Инсайдер Greymon не уверен, для чего предназначен чиплет MCD. Есть версия, что он относится к кристаллу памяти. Там может находиться Infinity Cache или контроллеры памяти. Неясно, будут ли чиплеты MCD располагаться поверх GDC (графических комплексных кристаллов) или в другом месте чипа.

Недавно благодаря тестовому драйверу Intel стало известно, что Intel работает над архитектурой следующего поколения Xe-HPG под названием Battlemage (внутреннее имя Elasti). В одной из перечисленных конфигураций упоминается «ELG_X4». Это подразумевает четырехэлементную конфигурацию GPU следующего поколения.

Сейчас неизвестны спецификации и позиционирование Battlemage. При этом Intel обещала замахнуться на сегмент видеокарт для энтузиастов и выше. Battlemage выпустят не раньше 2023/2024 годов.

В каждом из четырёх элементов GPU будет 40 ядер Xe и 320 векторных процессора Xe. Это даёт 1280 векторных процессора (исполнительных блоков), а это даёт 20480 ядер FP32, пишет Videocardz.

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