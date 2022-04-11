Китайский производитель смартфонов Oppo готовится к релизу смартфонов серии F21. В её состав войдут модели Oppo F21 Pro и F21 Pro+. Базовая модель Pro будет разделена на версии с поддержкой стандартов связи 4G и 5G. Этот аппарат станет первым смартфоном данного производителя с задней поверхностью из стекловолокна в стиле кожи, что сделает её легче и тоньше.
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Oppo F21 Pro получит экран AMOLED Full HD+ размером 6,43 дюйма с частотой 90 Гц. Вариант 4G должен работать на Snapdragon 680, а 5G на Snapdragon 695.
Объём памяти ожидается 8 ГБ, хранилище 128 ГБ. Есть поддержка карт памяти и виртуальное расширение оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч при наличии быстрой зарядки 33 Вт.
Сзади установлены три камеры с основной 64 Мп. Другими станут сверхширокоугольная и микро. Разрешение передней камеры 32 Мп в версии 4G и 16 Мп в 5G. На экране или сбоку на корпусе располагается сканер отпечатков.
К сожалению, аппараты работают на Android 11 вместо более современной версии системы. Они будут доступны в чёрном и оранжевом цветовых вариантах по цене от $324.