Ждать редизайна пользовательского интерфейса не стоит

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Инсайдер Марк Гурман из информационного агентства Bloomberg сообщает, что в составе очередной версии операционной системы Apple iOS могут быть «значительные улучшения». В последнем выпуске Power On Гурман говорит, что ожидает от iOS 16 обновления уведомлений и новой функциональности для отслеживания медицинских показателей пользователей.

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Увидеть изменения дизайна iOS в этом году вряд ли доведётся. Гурман пишет, что не ожидает полного редизайна интерфейса iOS, хотя он мало менялся с момента выпуска iOS 7 почти десять лет назад. В лучшем случае могут быть изменения в интерфейсе многозадачности на планшетах iPad, пишет Engadget.

Если говорить о других операционных системах Apple, watchOS 9 может получить обновление отслеживания активности и медицинских показателей, но подробности не сообщаются. Ещё меньше известно про macOS. В версии Big Sur система стала больше похожей на iOS. В более современной версии Monterey представлены функции вроде Universal Control и SharePlay.

Ожидается, что Apple представит новую macOS, iOS 16 и watchOS 9 на конференции WWDC 2022, которая начнётся 6 июня. Не исключены и анонсы устройств. Гурман повторяет, что Apple работает над новыми MacBook Air и MacBook Pro.

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