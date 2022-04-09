Время их поддержки подходит к концу

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На этой неделе компания Microsoft выпустила предупреждение для всех пользователей операционной системы Windows 10 1909 и 20H2. В мае они получат обновления безопасности в последний раз. Дальше начнут увеличиваться риски атак со стороны вредоносных программ и злоумышленников, поскольку новые найденные уязвимости закрываться уже не будут.

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Как это происходит на Windows 10, Центр обновления Windows автоматически запускает установку функциональных обновлений на домашних и отдельных корпоративных компьютерах после того, как установленная версия перестала поддерживаться. При этом пользователи могут выбрать удобное для них время для перезагрузки и завершения обновления.

Последняя версия Windows 10 на данный момент 21H2, она была представлена в ноябре. Именно до неё и рекомендуется обновляться, чтобы потом вам не пришлось думать об очередном обновлении до июня 2023 года.

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Если компьютер соответствует системным требованиям, можно обновиться и до Windows 11, что для пользователей Windows 10 доступно бесплатно, пишет Neowin.