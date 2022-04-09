Все хоть немного образованные люди в курсе того, что мобильные телефоны и смартфоны являются источником радиоактивного излучения. Появился отчёт, который показывает степень этого излучения у разных моделей смартфонов.
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Bankless Times пишет, что определённые устаревшие аппараты производства Google, Sony, Motorola, OnePlus, Oppo и ZTE вносят главный вклад в мобильное излучение. Возглавляет список смартфон Motorola Edge, дальше идут ZTE Axon 11 5G и OnePlus 6T.
Есть здесь и несколько моделей Google Pixel, смартфоны OnePlus и Sony Xperia. Среди них Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 4a, Xperia XA2 Plus, Xperia XZ1 Compact и OnePlus 6/6T. 2-5 лет назад эти смартфоны входили в число лучших на Android, но сейчас в обращении их осталось не слишком много.
Авторы проведённого исследования расставляют эти устройства на основе коэффициента удельного поглощения (SAR). Он показывает, насколько быстро тело поглощает радиочастотную энергию. На графике можно посмотреть SAR каждого смартфона.
Федеральная комиссия по связи США задала максимальный уровень SAR в 1,6 Вт на килограмм. Там считают, что сейчас не существует достоверных научных доказательств вызванных воздействием радиочастотной энергии от сотовых телефонов проблем со здоровьем. И всё же, на основе этой информации каждый сам для себя может решить, не стоит ли брать смартфон в руки пореже.