Среди них больше других вреда приносят старые аппараты Pixel, OnePlus и Sony Xperia

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Все хоть немного образованные люди в курсе того, что мобильные телефоны и смартфоны являются источником радиоактивного излучения. Появился отчёт, который показывает степень этого излучения у разных моделей смартфонов.

реклама

Bankless Times пишет, что определённые устаревшие аппараты производства Google, Sony, Motorola, OnePlus, Oppo и ZTE вносят главный вклад в мобильное излучение. Возглавляет список смартфон Motorola Edge, дальше идут ZTE Axon 11 5G и OnePlus 6T.

Есть здесь и несколько моделей Google Pixel, смартфоны OnePlus и Sony Xperia. Среди них Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 4a, Xperia XA2 Plus, Xperia XZ1 Compact и OnePlus 6/6T. 2-5 лет назад эти смартфоны входили в число лучших на Android, но сейчас в обращении их осталось не слишком много.

Авторы проведённого исследования расставляют эти устройства на основе коэффициента удельного поглощения (SAR). Он показывает, насколько быстро тело поглощает радиочастотную энергию. На графике можно посмотреть SAR каждого смартфона.

Федеральная комиссия по связи США задала максимальный уровень SAR в 1,6 Вт на килограмм. Там считают, что сейчас не существует достоверных научных доказательств вызванных воздействием радиочастотной энергии от сотовых телефонов проблем со здоровьем. И всё же, на основе этой информации каждый сам для себя может решить, не стоит ли брать смартфон в руки пореже.

анонсы и реклама RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза



