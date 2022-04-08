Смартфон Vivo X Note должен быть представлен 11 апреля, наряду с гибким Vivo X Fold и планшетом vivo Pad. Ранее уже появлялись изображения этого устройства, сделанные неофициально. Теперь можно посмотреть на официальные промо-фотографии устройства, которые Vivo опубликовала в своём аккаунте на сайте Weibo.
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На всех трёх изображениях видна лишь задняя сторона аппарата, пишет Gizmochina. Третью часть на ней занимает прямоугольный модуль камеры во всю ширину. В этом модуле находится другой круглый модуль, который содержит камеры 50 Мп, 48 Мп, 12 Мп и 8 Мп.
По названию Note нетрудно догадаться, что это крупный смартфон. Диагональ экрана составляет 7 дюймов, так что поддержка стилуса на нём весьма кстати. При этом производитель обещает тонкий корпус.
Изображения показывают синий, чёрный и серый цветовые варианты. Задняя панель имеет текстурированное покрытие в стиле кожи.