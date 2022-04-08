В последние годы технологии биометрической защиты на смартфонах становятся всё более продвинутыми и мало кто хочет пользоваться устаревшими. Некоторые пользователи считают удобными сканеры отпечатков пальцев под экраном, кому-то нравится лицевая разблокировка. Несмотря на это, в своих самых дорогих смартфонах Samsung может использовать проверенные временем решения.
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Речь идёт о будущих гибких смартфонах Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. В них могут применяться емкостные сканеры отпечатков в кнопке сбоку на корпусе. Business Korea пишет, что Samsung рассматривала вариант установки сканера отпечатков пальцев под экраны Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, но в итоге отвергла его.
Между тем, существует аппарат Vivo X Fold, который выйдет со сканерами отпечатков пальцев под двумя своими экранами. Зато у Samsung будет единое место для разблокировки обоих экранов сразу.
Впрочем, до релиза Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 время ещё есть, поэтому не исключены изменения в них.