Этим займётся TSMC на не самом последнем техпроцессе 6 нм

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

После того, как китайская компания Oppo смогла успешно спроектировать блок нейронных вычислений (NPU) MariSilicon X для обработки изображений, она готовится пойти дальше. В следующем году в её смартфонах могут появиться процессоры собственной разработки, пишет WCCFTech.

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Дочерняя компания Oppo Shanghai Zheku по созданию интегральных схем сейчас работает над прикладным процессором для смартфонов. У него пока нет названия, а производиться он будет компанией TSMC на техпроцессе 6 нм. Промышленное производство должно стартовать в 2023 году. Ещё через год Oppo планирует представить более мощный и энергоэффективный чип со встроенным модемом 5G. Этот чип должен использовать техпроцесс 4 нм.

Пока нет информации о том, будет ли модем поставляться компаниями вроде Samsung, Qualcomm или Huawei, или Oppo и его создаст сама. С учётом того, что с этим не справляется даже Apple, Oppo может выбрать сторонний вариант.

Пока отсутствует информация о тактовых частотах центрального и графического процессоров, будут ли использоваться специальные ядра или существующие стандартные ядра ARM. С учётом техпроцесса 6 нм Oppo может использовать этот чип не в составе флагманских смартфонов, поскольку у него не будет нужной производительности. Тем более что через год у Qualcomm, MediaTek, Samsung и Google выйдут уже новые флагманские чипы.

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Возможно, первое поколение процессоров будет пробным и только с течением времени у Oppo получится стать достойным конкурентом ведущим производителям мобильных чипов на мировом рынке.