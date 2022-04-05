70% рынка спутникового вещания в нашей стране занимает компания «Триколор». Посмотрев, как поддержку со стороны государства получают операторы мобильной связи, она захотела того же, пишет «Коммерсант». Согласно расчётам представителей компании, на модернизацию оборудования (для которого ещё нужно найти продавцов) и арендную плату за спутники в этом году придётся отдать свыше 4 млрд руб. При этом оплачиваются спутниковые ёмкости в евро. Без помощи государства операторам может потребоваться уменьшать число транслируемых каналов и увеличивать абонентскую плату на 10%-30%.
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«Триколор» желает «справедливую индексацию тарифов», льготное кредитование по ставке не выше 3%, отсутствие налога на имущество, уменьшение страховых взносов, временного прекращения выплат на плановые проверки и в резерв универсального обслуживания. Эти предложения отправились в Минцифры и там занялись их изучением.
Некоторые представители данной отрасли полагают, что в России телевидение «имеет важную социальную функцию и является самым доступным по цене развлечением».
Согласно прошлогодней статистике, к спутниковому ТВ в стране подключены 17,2 млн домохозяйств, из них у «Триколор» доля 71%. Вещание у него ведётся на частотах, часть которых принадлежит французскому оператору Eutelsat. Нетрудно догадаться, что приставки собираются из иностранных компонентов, которые тоже продаются не за рубли.