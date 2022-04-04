Это будет специальная версия процессора для планшетов

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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

В мае от бренда Honor ждут анонса ряда новых продуктов. Помимо очередной линейки ноутбуков ожидается и планшет флагманского уровня, сообщает инсайдер.

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В этом планшете ожидается очень производительный процессор, способный стать наиболее мощным на Android-устройствах нынешнего года. Явно он назван не был, но это может быть MediaTek Dimensity 9000 с повышенной частотой. Эта версия предназначена специально для планшетов и энергоэффективных ноутбуков и не должна войти в состав смартфонов.

В прошлом году Honor выпустила планшет V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T. Он произведён на техпроцессе TSMC 6 нм и обладает четырьмя большими ядрами A78 и стольким же количеством маленьких ядер A55. Быть может, новый чип тоже входит в серию Kompanio.

Что касается ноутбуков, это будет новая серия Honor MagicBook на процессорах Intel 12-го поколения и Ryzen 6000, пишет Gizmochina.

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Ранее этот же источник сообщил, что Huawei в апреле анонсирует ноутбук MateBook и носимое устройство Huawei Band 7.