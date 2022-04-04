Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Флагманский планшет Honor на чипе Dimensity 9000 представят в мае
Это будет специальная версия процессора для планшетов
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

В мае от бренда Honor ждут анонса ряда новых продуктов. Помимо очередной линейки ноутбуков ожидается и планшет флагманского уровня, сообщает инсайдер.

реклама

В этом планшете ожидается очень производительный процессор, способный стать наиболее мощным на Android-устройствах нынешнего года. Явно он назван не был, но это может быть MediaTek Dimensity 9000 с повышенной частотой. Эта версия предназначена специально для планшетов и энергоэффективных ноутбуков и не должна войти в состав смартфонов.

В прошлом году Honor выпустила планшет V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T. Он произведён на техпроцессе TSMC 6 нм и обладает четырьмя большими ядрами A78 и стольким же количеством маленьких ядер A55. Быть может, новый чип тоже входит в серию Kompanio.

Что касается ноутбуков, это будет новая серия Honor MagicBook на процессорах Intel 12-го поколения и Ryzen 6000, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Ранее этот же источник сообщил, что Huawei в апреле анонсирует ноутбук MateBook и носимое устройство Huawei Band 7.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#honor #планшеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Honor запланировала презентацию новых устройств на 29 марта
Samsung будет выпускать запасные части и инструмент для самостоятельного ремонта устройств Galaxy
Google Play Store будет показывать рейтинг для продвижения приложений для планшетов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин признал неверным распределение 72 млн монет Эфира во время премайна инвесторам
21
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
18
Добыто 90% всех Bitcoin: остались последние 2 миллиона монет
5
78 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 за апрель 2022 года
+
Представитель AMD объяснил, что вынудило Intel перейти на гибридную архитектуру
35
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
77
Геймерские процессоры ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K скинул 100 000р за 2 недели
43
Новое вредоносное ПО для Android крадет контакты, местоположение, аудиозаписи и многое другое
3
Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
17
Экономическая нестабильность и санкции против РФ могут привести к резкому подорожанию Биткоина - РБК
22
NVIDIA продемонстрировала трассировку пути в реальном времени
5
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
177
Radeon R9 290 снова в строю – на что способен старый флагман спустя 9 лет после выхода в тестах WG
12
В новой майнинг ферме Biostar используются видеокарты с мобильными чипами Radeon RX 6600M
1
В США можно купить консоль Xbox Series X без дополнительных условий
+
В линейке процессоров Intel Sapphire Rapids будут модели с 60 ядрами
+
В российский топ приложений вырвалась соц. сеть Fiesta: интерфейс может показаться знакомым
4
AMD получила возможность добавить функциональные блоки в процессоры после перехода на 6-нм технологию TSMC
2
Применение DDR5 в ноутбуках позволило AMD поднять производительность графики и снизить энергопотребление
5
Intel заботится о фирменном стиле и бесплатно заменяет покупателям утерянные и поврежденные наклейки
4

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
22
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
37
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
7
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
121
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
+

Сейчас обсуждают

Schokn-Itrch
18:20
Всем крысам - нафиг с пляжа.
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
Виталий Shokerxxx
18:19
вон тебе даже шиша отвечает и помогает деньхи экономить .. а ты себя ведешь как хамло..
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Виталий Shokerxxx
18:17
потому что ты спекуль. и кому ты продашь лохам? банки покупают по 77 рублев..
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Виталий Shokerxxx
18:17
фига я еще должон помогать хейтерам спекулям и укроботам помогать покупать баксы..) фига вы там обленились..
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Анастасия Ворошилова
18:16
Рынок потерян, но по никуда не денется
Российский рынок ПО может быть окончательно потерян для американских компаний – Cnews
NiArth
18:15
Молодцы! Трудное, но неизбежное решение.
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
ахахах
18:14
когда спецоперация подойдёт к выполнению поставленных задач,тогда рубль станет 30
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Виталий Shokerxxx
18:13
на месте цена как была в 19 так и была в 21 году... тебе везли с другой ценой так как корона.
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
32Влад32
18:12
Они и без буквы К гнались неплохо.
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
Виталий Shokerxxx
18:11
в чем проблема в банке закупить цифровой бакс потом на алике купить?. банков куча по продаже баксов..
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем