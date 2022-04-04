Apple не стала менять дизайн iPhone SE 2022 года. Ёмкость аккумулятора в нём ненамного выросла по сравнению с предшественником, но это не особо сказалось на продолжительности работы. В результате iPhone 13 mini в тестах автономности сумел выиграть, хотя эти устройства работают на одинаковом процессоре A15 Bionic.
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Также в тестировании YouTube-блогера Брэндона Бутча задействовали iPhone 13, iPhone 12 и iPhone XR, пишет WCCFTech. iPhone 13 mini обладает более высоким разрешением экрана по сравнению с iPhone SE 2022 года. И всё же, последний показал результат только 5 часов 16 минут, а iPhone 13 mini продержался 5 часов 55 минут.
Бутч заявляет, что приложение камеры на iPhone SE 2022 года повлияла на продолжительность автономной работы. Следует помнить, что ёмкость батарей у этих устройств разная, что и сыграло главную роль в полученных результатах.