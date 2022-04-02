В нём не будет стандарта 5G, но будет защита IP52.

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Недавно появилась информация, согласно которой Motorola в этом году собирается анонсировать без малого два десятка моделей смартфонов. Одним из них должен стать Moto G52, о чём рассказал известный инсайдер Эван Бласс. Из названия можно подумать, что этот аппарат выпустят на смену Moto G51 5G. На самом деле это не так, поскольку стандарт связи 5G в новом устройстве отсутствует.

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Moto G52 должен получить процессор Snapdragon 680 без поддержки 5G. Moto G51 5G же работает на Snapdragon 480+ с поддержкой 5G. Отсутствие нового стандарта связи для большинства пользователей не будет иметь значения, зато это делает устройство более энергоэффективным. Moto G52 может получить 4/6 ГБ оперативной памяти и хранилище 128/256 ГБ.

Ещё в Moto G52 ожидается экран 6,55 дюйма P-OLED с частотой 90 Гц и аккумулятор 5000 мАч плюс Android 12. Основная камера получит сенсор 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и ещё одна 2 Мп, а передняя 16 Мп.

Также не исключено наличие стандарта защиты IP52, стереодинамиков и сканера отпечатков в кнопке сбоку, пишет Digitaltrends.

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