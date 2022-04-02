Опубликована очередная статистика браузеров на ПК и мобильных устройствах

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Пару дней назад фирма AdDuplex опубликовала отчёт по долям разных версий Windows за март. Там было сказано, что в минувшем месяце Windows 11 практически не получила новых пользователей, зато растут доли последних версий Windows 10. Теперь отчёт StatCounter за март показывает, что доля браузера Microsoft Edge постоянно растёт.

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Microsoft Edge находится на втором месте по популярности на настольных ПК. В марте Edge смог обойти Apple Safari с долей рынка 9,65% (+0,05%). Safari занимает третье место с 9,56% (-0,21%), а Chrome лидирует с 67,29% (+2,4%). У Mozilla Firefox 7,57%, у Opera 2,81%, пишет Neowin.

По другому дела обстоят, если принимать во внимание мобильные устройства. Chrome всё равно лидирует с большим отрывом, а Safari второй с отрывом от Edge.

Google Chrome: 64,53% (+1,75%).

Apple Safari: 18,84% (-0,46%).

Microsoft Edge: 4,05% (-0,01%).

Mozilla Firefox: 3,4% (-0,81%).

Samsung Internet: 2,82% (+0,05%).

Браузер Microsoft является относительным новичком на рынке мобильных браузеров и ему непросто конкурировать с Safari и Chrome. У Microsoft нет рычагов, чтобы заставить пользователей перейти на Edge на мобильных устройствах, в отличие от Windows. В последних сборках Windows 11 появилась простая настройка для смены браузера по умолчанию, так что неизвестно, будет ли расти доля Edge и дальше.

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