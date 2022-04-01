В будущем аккумуляторы в смартфонах, ноутбуках и других устройствах снова могут стать заменяемыми, пишет Nextpit. Таково пожелание Европейского парламента, способное оказать заметное влияние на современные технологии.
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Решение Европарламента вступит в силу 1 января 2023 года. Согласно пресс-релизу, аккумуляторы в смартфонах, ноутбуках и других устройствах будут заменяться пользователями без специальных инструментов. Они больше не должны быть приклеены или прочно прикреплены к корпусу.
Таким образом, будет увеличена ремонтопригодность устройств и повышен уровень вторичной переработки компонентов батареи. К 2026 году Европарламент хочет увеличить уровень утилизации до 90%.
Между тем, современные несъёмные аккумуляторы позволили сделать смартфоны водонепроницаемыми, чего гораздо сложнее добиться в корпусах со съёмной крышкой. Новое требование может оказать влияние и на быструю зарядку. Чтобы получать мощность зарядки 60, 80 и 120 Вт при сохранении безопасности и долговечности, производители должны устанавливать различные датчики и делить аккумулятор на несколько ячеек. Без монолитной конструкции делать это будет намного сложнее.