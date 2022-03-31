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TSMC предсказывает спад рынку смартфонов
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Начинается второй квартал года, так что скоро производители начнут выдавать отчёты об итогах первого квартала. Например, Apple пообещала сделать это 28 апреля. Обычно эта компания обновляет рекорды по доходам, но на этот раз TSMC говорит о падении спроса на смартфоны.

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По словам председателя TSMC Марка Лю, спрос на смартфоны, ПК и другие электронные устройства снизится из-за продолжающейся пандемии и не только. TSMC является ведущим производителем процессоров для устройств Apple, так что там знают, о чём говорят. 

«Все в отрасли обеспокоены ростом затрат по всей цепочке поставок. Полупроводниковая промышленность испытала на себе этот рост затрат».

Далее речь идёт о росте цен на комплектующие и материалы. Всё это скажется на конечной цене технологических продуктов, которые станут дороже. TSMC собирается «реорганизовывать заказы и расставлять приоритеты», чтобы обслуживать способных поддерживать здоровый спрос клиентов. «Несмотря на спад в некоторых областях, сохраняется устойчивый спрос на автомобильные приложения и высокопроизводительные вычисления, а также на интернета вещей».

Недавно была информация о том, что объём производства iPhone SE 2022 будет снижен на 20% из-за продаж ниже ожидавшихся. Это может относиться и к устройствам других производителей. Рост цен на топливо также вносит вклад в рост их стоимости.

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