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Apple объявляет об изменениях в работе сторонних платёжных систем в приложениях
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В прошлом месяце Apple разрешила приложениям для знакомств в Нидерландах применять сторонние платёжные системы. На это пришлось пойти в результате распоряжения Управления по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM). Теперь компания объявила о нескольких изменениях в этой системе, призванных упростить жизнь желающих использовать сторонние платёжные системы разработчиков.

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Главное изменение состоит в том, что Apple больше не требует, чтобы отдельные файлы приложений отправлялись в App Store. Сторонние сервисы оплаты могут включаться в существующее приложение. Их использование должно быть ограничено приложением в магазине только в Нидерландах на iOS и iPadOS, пишет Neowin.

Второе изменение состоит в том, что Apple опишет более конкретные критерии оценки сторонних платёжных систем. Это должно дать разработчикам представление о том, будет ли их выбор принят Apple или придется выбирать другой сервис. Разработчики должны информировать пользователей о сторонней платёжной системе и её возможном влиянии на пользователей.

Вряд ли стоит рассчитывать, что скоро такие возможности появятся во всех странах (где за приложения вообще можно заплатить хоть как-нибудь). Apple заявила о своём несогласии с решением ACM и собирается обжаловать его.

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