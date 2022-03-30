Найденный посреди улицы iPhone официально починить уже не получится

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Появилась информация, согласно которой Apple недавно уведомила розничные магазины и авторизованные сервисы об изменениях в политике ремонта. Они больше не имеют права чинить аппараты iPhone, считающиеся потерянными и украденными.

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У Apple и без того были строгие правила ремонта потенциально украденных устройств. Например, компания не станет ремонтировать iPhone, если его обладатель не может отключить функцию «Найти iPhone». С введением новых правил технические специалисты станут проверять устройство в базах данных реестра устройств GSMA на предмет кражи или пропажи. Если устройство будет найдено в этих базах, магазины и сервисы должны отказать в ремонте. Неизвестно только, не должны ли будут технические специалисты сообщать «куда следует».

Реестр устройств GSMA представляет собой глобальную базу данных. Пользователи могут сообщать номера IMEI своих устройств и помечать их как украденные, пропавшие или полученные незаконным путём. Операторы мобильных сетей могут брать сведения из реестра устройств GSMA для блокировки доступа устройств к сетям. Это должно предотвратить мошенничество, кражи и повысить безопасность.

Новые правила ремонта Apple не затрагивают неофициальные сторонние магазины. Им зачастую нет дела до того, каким образом клиенты получили устройства. Вот только ремонтировать айфоны в неавторизованных сервисах год от года становится всё сложнее, пишет Neowin. Apple продолжает вводить аппаратные и программные ограничения, которые ухудшают работоспособность отремонтированных с использованием неофициальных инструментов или неоригинальных запчастей устройств.

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