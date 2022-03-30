Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Apple не будет чинить потерянные и украденные iPhone
Найденный посреди улицы iPhone официально починить уже не получится
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Появилась информация, согласно которой Apple недавно уведомила розничные магазины и авторизованные сервисы об изменениях в политике ремонта. Они больше не имеют права чинить аппараты iPhone, считающиеся потерянными и украденными.

реклама

У Apple и без того были строгие правила ремонта потенциально украденных устройств. Например, компания не станет ремонтировать iPhone, если его обладатель не может отключить функцию «Найти iPhone». С введением новых правил технические специалисты станут проверять устройство в базах данных реестра устройств GSMA на предмет кражи или пропажи. Если устройство будет найдено в этих базах, магазины и сервисы должны отказать в ремонте. Неизвестно только, не должны ли будут технические специалисты сообщать «куда следует».

Реестр устройств GSMA представляет собой глобальную базу данных. Пользователи могут сообщать номера IMEI своих устройств и помечать их как украденные, пропавшие или полученные незаконным путём. Операторы мобильных сетей могут брать сведения из реестра устройств GSMA для блокировки доступа устройств к сетям. Это должно предотвратить мошенничество, кражи и повысить безопасность.

Новые правила ремонта Apple не затрагивают неофициальные сторонние магазины. Им зачастую нет дела до того, каким образом клиенты получили устройства. Вот только ремонтировать айфоны в неавторизованных сервисах год от года становится всё сложнее, пишет Neowin. Apple продолжает вводить аппаратные и программные ограничения, которые ухудшают работоспособность отремонтированных с использованием неофициальных инструментов или неоригинальных запчастей устройств.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#iphone
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Apple может начать продажу устройств за ежемесячную плату
Результаты тестов на падение iPhone SE 3 оказались почти на уровне iPhone 13
Некоторые iPhone 14 могут получить не лучшие экраны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
23
Магазины РФ скинули цены на процессоры Intel и AMD – Core i5-12600K подешевел в 3 раза за неделю
35
Флагманы NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 со скидкой до 300 000 р
27
Финансовый директор Huawei заявила, что санкции сплотили компанию
3
Asus с апреля снижает цены на видеокарты до 25%
21
Новая GeForce RTX 3050 за 65 000р vs GeForce GTX 1080 Ti с Авито – лучший выбор по тестам TG
18
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
8
Ученые рассчитали теоретический предел скорости для вычислительных систем
22
Суперкомпьютер из консолей PlayStation 3 помогал военным США анализировать спутниковые снимки
4
Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
20
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
285
Аудитория асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight достигла 50 миллионов игроков
2
Стартовал предзаказ нового Doogee S98 – два дисплея, ИК-камера и быстрая зарядка со скидкой в $100
+
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и могут вернуться к рекомендованным ценам в ЕС осенью 2022 года
11
Samsung Galaxy S22 с Exynos 2200 провалил тесты аккумулятора
2
Microsoft DirectStorage позволит до 40% снизить нагрузку на процессор в играх
5
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
170
Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael поступят в производство в конце апреля
12
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
89
Стала известна дата выхода складного смартфона первого поколения Vivo X Fold: 11 апреля
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
14
О Сиренах вселенной Borderlands
7
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
6
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
1
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Алексей Михалкин
14:38
Долго собирался себе комп обновлять, а тут 24 как с утречка увидел новости, так сразу в течении получаса всё было оформлено и оплачено. А щас смотря на текущие цены понимаю что не зря.
Магазины РФ скинули цены на процессоры Intel и AMD – Core i5-12600K подешевел в 3 раза за неделю
Виталий Shokerxxx
14:32
ну ка бэ эти https://ru.wikipedia.org/wiki/Олигархия власть имущие..
Австралийская компания HB11 Energy продемонстрировала нетепловой ядерный синтез с использованием лазера
Катерина Стец
14:31
зрада
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
Sheshenbek
14:27
доставка обычная , всё норм. их ответ
Магазины РФ скинули цены на процессоры Intel и AMD – Core i5-12600K подешевел в 3 раза за неделю
Serezhka
14:26
Это сайт о разгоне компьютерных комплектующих, а не о разгоне жира. Админы, вы кому и за что начисляете вознаграждения?
Mayo Clinic: Недостаток сна связан с устойчивым ростом опасного висцерального жира
Константин Шкурихин
14:25
"...в планах «Роскосмоса» ежегодно выпускать 8 экземпляров..." С этого года? Или с какого? А то вот эти все "стартовало производство", "будет заниматься", "ведутся работы" звучат несколько туманно.
Стартовало серийное производство ракеты-носителя "Ангара-А5"
Rius
14:25
Им не впервой. Master/slave в интерфейсе spi уже отменили. Ветку Master в git тоже.
Samsung отказалась от буквы Z в названии своих смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3
ахахах
14:24
уже Тулу хохлы брать собрались
Роскомнадзор готовится оштрафовать Google за неудаление запрещённой информации на YouTube
Blackengine
14:20
Можно сказать, что деньги всех, кто покупал там игры ушли на покупку оружия нацикам, на убийство детей и т.д.
Epic Games вместе с Xbox собрали 100 млн долларов в помощь Украине
Алексей Потапов
14:19
С равнивают с картой которая по среднему на 40fps слабее этой, уместнее сравнить с 3060-3060ti при условии что 1080ti будет в разгоне.
Нестандартный вестерн Weird West отправился в печать — релиз уже в этот четверг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем