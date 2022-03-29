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Новый закон Евросоюза может заставить Apple допустить стороннюю установку приложений
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Европейский союз ещё на один шаг приблизился к принятию закона для операторов крупнейших технологических платформ. С его помощью можно будет заставить владельцев платформ вроде Apple разрешать пользователям устанавливать приложения из сторонних источников.

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На прошлой неделе Европейский совет и Европейский парламент пришли к предварительному соглашению по Закону о цифровых рынках (DMA). В нём изложены определения цифровых «привратников», которые должны будут следовать новым правилам относительно рекламы, приложений для обмена сообщениями и цифровых магазинов.

DMA описывает привратника как платформу с годовым оборотом не менее 7,5 млрд евро за последние три года или с рыночной капитализацией в 75 млрд евро. Компания также должна иметь не менее 45 млн пользователей в месяц в ЕС, 10000 корпоративных пользователей из ЕС и контролировать как минимум одну «ключевую платформу» в трёх или более странах ЕС.

Любая подпадающая под это определение платформа должна позволять пользователям устанавливать ПО из-за пределов своего официального магазина приложений. Это могут быть другие магазины или источники в интернете. На Android такая возможность существовала всегда. Apple же противостоит этому в рамках долгого судебного разбирательства с Epic Games. Последняя выступает за разрешение сторонней установки приложений на iOS.

Владельцы платформ также будут должны допускать альтернативные методы оплаты. Это уже происходит в странах вроде Нидерландов и Южной Кореи. Также им не разрешается использовать персональные данные для показа целевой рекламы без получения явного согласия пользователей. В другом положении говорится, что крупные мессенджеры, такие как iMessage, WhatsApp или Facebook Messenger, должны будут иметь определённый уровень взаимодействия с меньшими мессенджерами.

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DMA станет законом, если парламент и Совет ЕС одобрят его после юридических проверок. Тогда новые правила вступят в силу через шесть месяцев. Нарушения могут привести к штрафу в размере 10% от годового глобального оборота компании. Повторное нарушение может стать причиной штрафа в 20% оборота или временного запрета на приобретение других компаний, пишет Techspot.

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