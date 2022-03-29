В прошлую пятницу Google выпустила обновление для финальной версии браузера Chrome для ПК, где была закрыта уязвимость с высоким приоритетом. Пользователям рекомендуется потратить минуту на установку этого обновления.
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Для этого нужно нажать на иконку с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу браузера, Справка > О Google Chrome. Обновление скачается автоматически и потребуется перезапустить браузер.
После этого номер версии станет 99.0.4844.84. В ней закрыта серьёзная уязвимость нулевого дня. Она известна под номером CVE-2022-1096. Это ошибка Type Confusion в движке JavaScript на Chrome под названием V8. Уязвимости Type Confusion возникают, если код вызывает объект без проверки его типов. Итогом может стать несанкционированное выполнение кода, утверждает Techspot.
Chrome, как и Firefox с Microsoft Edge, движется к версии 100. Выглядит это число красиво, но оно может стать источником неприятностей для сайтов, если у них возникнут трудности с чтением строки User agent браузеров с трёхзначными номерами версий. Google и Mozilla работают над устранением этой проблемы. Chrome будет обновлён до версии 100 уже на этой неделе, Firefox в мае.