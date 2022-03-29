Это позволит им избежать падения производительности при длительных нагрузках

Изначально твердотельные накопители позиционировались как быстрые, экономичные и бесшумные на фоне жёстких дисков. По мере роста скорости SSD росло энергопотребление и нагрев. Некоторые высокопроизводительные SSD Gen 4 уже получили активное охлаждение и в будущем оно может стать ещё более распространённым. Это будущее готово наступить с массовым применением в накопителях стандарта PCIe 5.

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Об этом поведал в интервью главный технический директор компании Phison Себастьян Жан. По его словам, каждый дополнительный гигабит скорости добавляет около 1 Вт энергопотребления. «Мы стараемся удержать уровень энергопотребления SSD со скоростью 7 ГБ/с в накопителях 14 ГБ/с».

Одним из способов сокращения расхода энергии является уменьшение количества каналов NAND. «С практической точки зрения уже не нужно восемь каналов для раскрытия потенциала PCIe Gen4 и даже Gen5. Интерфейс хоста можно заполнить четырьмя каналами NAND. Уменьшение количества внутренних каналов снижает общее энергопотребление SSD на 20%-30%».

Другой метод заключается в переходе на более тонкие техпроцессы. Тогда доступны более высокие тактовые частоты и пониженное напряжение. Меньше энергии уходит на переключение состояния транзисторов, что также уменьшает нагрев, пишет Techspot.

Несмотря на весь этот прогресс, Жан ждёт появления радиаторов и даже вентиляторов на накопителях с Gen 5. Для настольных ПК это не должно стать проблемой, если вентилятор будет тихим, но того же нельзя сказать про ноутбуки и прочие компактные устройства.

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