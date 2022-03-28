Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Самое быстрое приложение-вымогатель зашифровало 53 ГБ данных за четыре минуты
LockBit лишает владельцев их файлов очень быстро
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Для сетевых администраторов и специалистов по кибербезопасности время играет главную роль при атаках со стороны приложений-вымогателей. Атаку нужно обнаружить как можно раньше, чтобы спасти важные файлы от шифрования. Злоумышленники тоже знают об этом и стараются заставить приложения делать своё чёрное дело как можно быстрее. Тестирование показало, что вымогатель LockBit является самым шустрым. Почти 100 тысяч файлов на компьютере на Windows Server он зашифровал чуть более чем за четыре минуты, пишет Techspot.

реклама

В тестах проверили десять образцов из десяти семейств программ-вымогателей. Их запускали на четырёх разных профилях «жертв». Из 400 тестовых запусков LockBit на компьютере на Windows Server 2019 был наиболее оперативным. Программа зашифровала 53 ГБ тестовых данных всего за 4 минуты 9 секунд.

Тестовые данные состояли из 98561 файлов, включая PDF-файлы, документы Excel и Word. Вымогатели тестировали на Windows 10 и Windows Server 2019, среди них были образцы REvil, Darkside, Babuk, Maze, LockBit и другие.

Программа-вымогатель Babuk заняла второе место. Правда, самый медленный вариант этого приложения шифровал файлы больше трёх с половиной часов.

Для защиты от вымогателей рекомендуют применять многофакторную аутентификацию, сегментацию сети, централизованное ведение журналов и установку обновлений систем.

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Популярность VPN в России бьёт все рекорды
Хакеры повреждают сэйвы в игре Elden Ring на ПК
Роутеры TP-Link заподозрили в отправке данных о трафике партнёрам без согласия пользователя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
20
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
39
Лаборатория Касперского отстранена от программы по поиску уязвимостей Bug Bounty
30
66 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 13 за 1 квартал 2022 года
6
Биткоин не смог подняться выше $45 000 из-за попыток майнеров и инвесторов зафиксировать прибыль
8
В 4K разрешении GeForce RTX 3090 Ti может быть на 10% быстрее базовой версии видеокарты
+
Не отличить от реальности: энтузиаст показал, на что способен движок Unreal Engine 5
16
Core i7-7700K vs Pentium G7400 – на что способен старый флагман в 2022 году по тестам TG
17
В Сети появилась информация о четырёх уровнях подписки конкурента Game Pass от Sony
2
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
187
Киты продолжают скупать Эфир, а на счетах у нескольких держателей сосредоточены 23.7% всех монет
+
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
263
Вышла ультра реалистичная сцена на Unreal Engine 5
14
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
27
Rockstar анонсировала платную подписку GTA+ для GTA Online
3
Россияне начали использовать VPN-сервисы чаще на 11 тысяч процентов
13
AMD активно нанимает специалистов по Linux
2
В сеть утекли спецификации OnePlus 10R: чипсет Dimensity 8100 и 6.7-дюймовый дисплей
+
NASA приступило к разработке новой космической обсерватории SPHEREx
+
Ghostwire Tokyo продемонстрировала очень слабый старт в Steam
3

Популярные статьи

Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
26
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
7
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
7
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Lampogriz
19:30
5 лет карте, а до сих пор остается бэстбаем)
Нестандартный вестерн Weird West отправился в печать — релиз уже в этот четверг
Ecowar
19:29
Накачайте зелота газом и запустите.
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Ecowar
19:28
Уже писали про это. Все нормальные программеры только посмеялись. Какие зп может предложить тот же ростелеком хорошему айтишнику? 20т.р ? Или пару тысяч долларов?....
Проект аналога GitHub от госсектора РФ отправили на доработку
Big Gnom
19:27
Послушайте меня и задайте себе вопрос! Откуда у Европы, столько рублей ? Их просто нет. Зачем им рубли было копить ? ) Это России нужны доллары и евро. Ой как нужны.... А конвертировать сильную валют...
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
ахахах
19:24
в европе кстати экономят на жкх и в ужас приходят,когда видят как русские по квартире зимой в трусах ходят и от жаркого отопления окно открывают ещё.Я например тоже окно чуть приоткрываю,когда на улиц...
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Алексей Румянцев
19:24
10 год, ну за это время западный автопром далеко шагнул назад по качеству
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Nano17
19:24
За деньги Европы не волнуйтесь, они у них есть. Путинский режим довел до того, что экономика даже досанкционной РФ была меньше маленькой Италии. Так что они все купят и построят. А вот в РФ прийдется ...
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
page17
19:22
А в чем проблема? ЮАР, США, Германия, Великобритания... ЮАР вообще за 3 месяца столько платины предоставляет, сколько Россия за год..
Глава Daimler убеждён, что электрические грузовики всегда будут являться дорогим удовольствием
Эдуард Гутшмидт
19:22
Во всех задачах, не говоря уж про игры) У моего брата i5 что то он его проклинает, он даже не может раскрыть его 2060 супер, что страно) У меня был i7 7700 проблем вообще не было не разу, а сейчас на ...
Core i7-7700K vs Pentium G7400 – на что способен старый флагман в 2022 году по тестам TG
ZZorro
19:20
Какие деньги? у России и так все счета заморозили. С замороженных и спишут, всё равно мы тех денег больше никогда не увидим, как и они нашего газа. Так что только за рубли. Конфисковать у нас тоже неч...
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем