Получается у них пока не особо успешно

Китайские OEM-производители смартфонов до сих пор стараются заполнить проблем, оставленный на рынке пострадавшей от санкций компанией Huawei. Удаётся это пока не слишком удачно. Средняя стоимость смартфонов в Китае растёт, но в прошлом году доля моделей на Android дороже $600 была только 36,5% против 44,6% годом ранее.

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Производители применяют разные стратегии, стараясь привлечь пользователей к покупке более дорогих устройств. Например, они выпускают всё больше дорогих моделей. Так, в состав линейки Xiaomi 12 входят Xiaomi 12 Pro, 12 и 12X, 12 Ultra.

В этом году отнять долю у смартфонов Apple тоже будет непросто. Фирма Counterpoint считает, что кроме расширения модельного ряда производителям следует уделить внимание основным аспектам смартфонов, таким как экраны, камеры и производительность.

Экраны LTPO должны стать более распространёнными, улучшая автономность устройств. iPhone 13 Pro Max по автономности является одним из лучших и мало кому на Android удалось приблизится к нему.

Вычислительная фотография продолжает оставаться важным компонентом мобильных устройств, но производители осознают и важность более качественных вспомогательных камер. Таких, как у Realme GT 2 Pro с двумя камерами по 50 Мп.

Для мобильных игр необходимо качественное охлаждение, чтобы как можно дольше поддерживать стабильно высокую производительность. Также важно развитие собственной экосистемы устройств и приложений, в чём на Android определённого успеха добилась только Samsung.

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