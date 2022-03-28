В настоящее время ведётся подготовка к скорому анонсу смартфона OnePlus Nord 2T. Предположительно, это будет обновлённый вариант прошлогоднего аппарата OnePlus Nord 2. В понедельник инсайдер Йогеш Брар показал некоторые спецификации Nord 2T.
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В частности, здесь будет экран 6,43 дюйма AMOLED с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты до 90 Гц. Спереди установлена камера 32 Мп. Разрешение основной задней камеры составит 50 Мп на основе сенсора Sony IMX766 с поддержкой оптической стабилизации. Рядом будет сверхширокоугольная камера 8 Мп и чёрно-белая 2 Мп.
Представленный не далее как в марте процессор MediaTek Dimensity 1300 будет отвечать за вычислительную мощь этого устройства. Объём памяти LPDDR4x составит 8/12 ГБ, хранилище UFS 3.1 128/256 ГБ, сообщает Gizmochina.
Будет установлена система Android 12 и оболочка OxygenOS 12. Ёмкость аккумулятора равна 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Ещё есть привычный для этого производителя ползунок оповещений и разъём 3,5 мм.
Простейший вариант Nord 2T может стоить около $393, максимальный до $525. Продажи должны начаться в апреле или мае.