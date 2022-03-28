В понедельник компания Vivo сообщила, что 11 апреля проведёт анонс очередных продуктов в Китае. В частности, там ожидается первый гибкий смартфон этого производителя Vivo X Fold. Заодно вице-президент компании поделился сведениями о процессе разработки этого устройства.
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Аппарат создавался на протяжении четырёх лет. Планы неоднократно менялись, пока результат не был признан удачным. По мнению разработчиков, главным в такого рода устройствах является качество экрана. Это означает необходимость устранить складки при изгибе.
«Внутренний экран должен быть достаточно большим и качественным, а на его внешний вид не должны влиять складки от регулярного открывания и закрывания устройства. Внешний экран должен быть высокого качества, поскольку на него смотрят в первую очередь и на основе этого формируется впечатление от аппарата в целом».
Также сказано, что Vivo является пионером в области сканеров отпечатков пальцев внутри экрана. На этот раз будет применяться двойной дизайн сканера пальцев под экраном. Сенсоры есть как на крышке, так и на внутреннем экране, сообщает Gizmochina.
Также в апреле ожидается анонс моделей Vivo X Note, Vivo Pad и Vivo X Note. Не исключено появление смартфонов серии Vivo X80.