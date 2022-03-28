Подобные открытия делают снова и снова

Компания Xiaomi, как и некоторые её конкуренты ранее, может вносить изменения в работу своих смартфонов для получения более высоких оценок в тестовых приложениях. Эта новость появилась в серии твитов разработчика популярной тестовой платформы GeekBench Джона Пула. Он пишет, что аппараты китайского производителя анализируют идентификаторы приложений. Дальше принимается решение, показать максимум своих возможностей или «придержать коней». В частности, на Xiaomi 11 оценки в GeekBench были разными при запуске стандартного варианта приложения и замаскированного под Fortnite.

реклама

В одноядерных тестах результаты различались примерно на 30% в пользу стандартной версии программы. В многоядерном тестировании разница составляла 15%. К другим играм эти сравнения тоже применимы. Среди них можно назвать Genshin Impact и не только, пишет Gizmochina. Таким образом, желающие с комфортом поиграть на своих смартфонах не получат от них такой же производительности, какая возможна в синтетических бенчмарках.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



