Xiaomi 12 Lite получит изогнутый экран и 8 ГБ памяти

Несколько месяцев назад в Китае была представлена линейка флагманских смартфонов Xiaomi 12, появление которых в других странах ожидается в мае. Также ожидается пополнение в виде моделей Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Lite. Последний появился в базе данных Geekbench, что даёт возможность ознакомиться с его спецификациями.

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Xiaomi 12 Lite в Geekbench 5 обладает номером модели 2203129G. Он набрал 788 баллов в одноядерном тестировании и 2864 в многоядерном. Используется 8-ядерный процессор под кодовым именем «Taoyao» с номинальной тактовой частотой 1,8 ГГц, частота в разгоне составляет 2,4 ГГц.

Наличие графической системы Adreno 642L может означать, что это чип Snapdragon 778G. Объём оперативной памяти равен 8 ГБ, установлена Android 12 и скорее всего MIUI 13 сверху.

Недавно говорилось, что Xiaomi 12 Lite получит изогнутый экран AMOLED 6,55 дюйма с разрешением Full HD+. Частота экрана может достигать 120 Гц. Среди трёх задних камер основная должна быть с разрешением 64 Мп.

Этот аппарат может быть похож на продаваемый только в Китае Xiaomi CIVI. Он ожидается на прилавках в странах Европы и Азии, пишет Gizmochina.

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