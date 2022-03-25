Названа дата возможного анонса мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 1+

С момента появления систем на чипе Snapdragon 8 Gen 1 регулярно появляются слухи о неизбежном релизе усовершенствованной версии «+». Её производство ожидается на техпроцессе TSMC 4 нм вместо Samsung. Из этого делается вывод, что новый процессор будет меньше нагреваться и сбрасывать при этом частоты, так как эффективность техпроцесса TSMC выше.

реклама

Теперь появилась информация о том, что новый процессор будет официально представлен в мае. Первые устройства на нём могут быть анонсированы сразу же, а в продажу поступят чуть позже. Среди производителей можно рассчитывать увидеть компании вроде Motorola, OnePlus и Xiaomi.

Номер модели Snapdragon 8 Gen 1 SM8450, а у 8 Gen 1+ он может быть SM8475. Это означает, что процессор может стать заметным шагом вперёд.

Примерно тогда же ожидаются новые представители серии Snapdragon 7-й серии. Производители мобильных устройств уже могут заниматься их тестированием и разработкой устройств на их основе, пишет GSMArena.

анонсы и реклама Core i9 11900K вдвое подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA В полтора раза подешевела RTX 3060 Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



