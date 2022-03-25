С момента появления систем на чипе Snapdragon 8 Gen 1 регулярно появляются слухи о неизбежном релизе усовершенствованной версии «+». Её производство ожидается на техпроцессе TSMC 4 нм вместо Samsung. Из этого делается вывод, что новый процессор будет меньше нагреваться и сбрасывать при этом частоты, так как эффективность техпроцесса TSMC выше.
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Теперь появилась информация о том, что новый процессор будет официально представлен в мае. Первые устройства на нём могут быть анонсированы сразу же, а в продажу поступят чуть позже. Среди производителей можно рассчитывать увидеть компании вроде Motorola, OnePlus и Xiaomi.
Номер модели Snapdragon 8 Gen 1 SM8450, а у 8 Gen 1+ он может быть SM8475. Это означает, что процессор может стать заметным шагом вперёд.
Примерно тогда же ожидаются новые представители серии Snapdragon 7-й серии. Производители мобильных устройств уже могут заниматься их тестированием и разработкой устройств на их основе, пишет GSMArena.