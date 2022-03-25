Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Результаты тестирования графики Intel 96EU Gunnir Iris Xe DG1 оказались посредственными
Она появилась перед первыми видеокартами Intel Arc
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
RTX 3050 MSI подешевела на треть
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
-160 000р на RTX 3080 ASUS

В январе прошлого года Intel сделала громкое заявление в виде дискретной видеокарты Iris Xe Max для настольных компьютеров. Тогда было сказано, что Asus и ещё один производитель предоставят специальные карты DG1. Некоторые ждали, что вторым производителем будет компания Colorful, а в итоге это оказался малоизвестный китайский бренд Gunnir.

реклама

Gunnir предлагает три модели DG1. Первые два соответствуют официальной спецификации DG1 с 80 исполнительными блоками, а у третьей версии их 96 EU. У последней частота на 10% выше и составляет 1650 МГц, пишет Neowin.

Эта модель называется Gunnir Iris Xe Max Index V2 и именно её возможности были протестированы. Её вычислительная мощность на 32% превосходит официальные карты Iris Xe, но прирост производительности в 3DMark Time Spy оказался равен только 12%. Gunnir 96EU DG1 набрала 1824 балла, а Asus DG1 с 80 EU 1630 баллов. Быть может, пропускной способности памяти 68 ГБ/с недостаточно для раскрытия возможностей более быстрой 96 EU Iris Xe Max.

Будущие видеокарты Intel Alchemist Arc выпустят в версиях от SKU 96EU до 512EU. 96EU под названием Arc A370M будет представлена первой. Эти будущие видеокарты основаны на более быстрой архитектуре Xe HPG вместо Xe LP в DG1.

анонсы и реклама
Core i9 11900K вдвое подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
В полтора раза подешевела RTX 3060
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты выводят Биткоины с бирж, а эксперты ожидают сильного падения из-за действий ФРС США
21
Microsoft в одностороннем порядке разорвала контракты с VK, значительно урезав функционал Mail.ru
120
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
113
Samsung останавливает производство телевизоров в РФ – в России и ЕС ожидается дефицит поставок
28
Учёные: Ежедневное употребление клюквы значительно улучшает метаболизм миокарда
4
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
97
Хакеры взломали «Яндекс Еду» и нанесли адреса всех заказчиков на карту
13
Партнёры AMD готовят свои версии видеокарты Radeon RX 6400
12
Геймер купил GeForce GTX 1070, которая сгорела через день – история ремонта видеокарты от DG
14
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
14
AMD отказала видеокарте GeForce GTX 1060 в поддержке новой технологии FSR 2.0
5
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
7
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
7
71% геймеров остаются на видеокартах Nvidia GTX
24
Для россиян организованы туры в Узбекистан за картами MasterCard и Visa
18
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
241
Геймер купил средний по производительности игровой ПК за 200 000 рублей – что не так в сборке от DG
14
Макрон раздает французам продуктовые карточки, испанские дальнобойщики останавливают 4 молочных завода Danone
14
AMD назвала поддерживаемые FSR 2.0 видеокарты и оценила затраты времени на интеграцию в игры
5
Apex Legends: масштабная утечка раскрыла планы поддержки игры на годы вперёд
3

Популярные статьи

Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
33
Что такое VPN или как обходить блокировки
110
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
14
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
4
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
10
Краткий обзор игры Call of Cthulhu
2
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
+

Сейчас обсуждают

ivankrolikov
11:50
Новый стандарт объективности - "могу обосрать". Круче нас только яйца, сваренные в крутую.
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Alex23
11:48
--начала [роскомнадзор] в Украине и бомбит города именно с этим населением Ну это разоружение ВСУ, то есть демилитаризация. Если нац.батальоны, тер.оборона и ВСУ, берут оружие и стреляют из окон домо...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Kira625
11:47
Подключить моник к эзернету, чтобы потом подключить нотик к монику по УСБ и получить на нотике эзернет. Бинго! Какие еще гениальные идеи есть?
EIZO представила безрамочный 23,8-дюймовый монитор с док-станцией USB Type-C
Васян Васяно
11:45
>донецке 8 лет Войну на Донбассе начала Россия Из интервью бывшего командующего ВС ДНР Стрелкова >Но спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы ко...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Валерий Климовец
11:41
Уася, ты остал от жизни. Яндекси QTJ0
Материнские платы MSI серий 500, 400 и 300 получат поддержку процессоров AMD Ryzen серии 5000/4000
Васян Васяно
11:41
Ага. И зиги кидали. "От сердца к солнцу", как любят об этом говорить нацики елдыческого разлива
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Васян Васяно
11:40
Ага. И зиги кидали. "От сердца к солнцу", как любят об этом говорить нацики елдыческого разлива
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Борис Кычкин
11:39
Согласен
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
felsher000333
11:38
Москва, кремль, Путин! И точный обратный адрес, куда калибр прислать.
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Виталий Shokerxxx
11:38
а сшп и земля под игом жд рептилоидов..
Австралийские ВВС разработали новый ударный дрон – «летучую мышь»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем