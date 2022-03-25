В январе прошлого года Intel сделала громкое заявление в виде дискретной видеокарты Iris Xe Max для настольных компьютеров. Тогда было сказано, что Asus и ещё один производитель предоставят специальные карты DG1. Некоторые ждали, что вторым производителем будет компания Colorful, а в итоге это оказался малоизвестный китайский бренд Gunnir.
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Gunnir предлагает три модели DG1. Первые два соответствуют официальной спецификации DG1 с 80 исполнительными блоками, а у третьей версии их 96 EU. У последней частота на 10% выше и составляет 1650 МГц, пишет Neowin.
Эта модель называется Gunnir Iris Xe Max Index V2 и именно её возможности были протестированы. Её вычислительная мощность на 32% превосходит официальные карты Iris Xe, но прирост производительности в 3DMark Time Spy оказался равен только 12%. Gunnir 96EU DG1 набрала 1824 балла, а Asus DG1 с 80 EU 1630 баллов. Быть может, пропускной способности памяти 68 ГБ/с недостаточно для раскрытия возможностей более быстрой 96 EU Iris Xe Max.
Будущие видеокарты Intel Alchemist Arc выпустят в версиях от SKU 96EU до 512EU. 96EU под названием Arc A370M будет представлена первой. Эти будущие видеокарты основаны на более быстрой архитектуре Xe HPG вместо Xe LP в DG1.