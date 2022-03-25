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Apple готовится представить подписку на iPhone
Компания решила найти ещё один источник дохода
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Появилась информация о том, что Apple готовит сервис, в рамках которого будет продавать ежемесячную подписку на устройства вроде iPhone и другие. У компании уже существует программа обновления iPhone, в которой можно приобрести новый iPhone с 12-месячными выплатами. На этот раз по подписке могут предлагаться наушники, часы Apple Watch и iPad, сервисы AppleCare и Apple One.

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Это предложение может сделать продукты Apple доступными для большего числа покупателей. В первую очередь речь идёт о людях с невысокими доходами, не готовых раскошелиться на всю сумму сразу. Если сюда же будут включены AppleCare и Apple One, предложение может оказаться ещё более привлекательным.

Предположительно, сервис начнёт работать не раньше конца нынешнего года или уже в следующем году, сообщает Techspot.

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