Apple всегда ставила на все модели iPhone одного поколения одинаковые процессоры. В этом году давняя традиция может быть нарушена. Аналитик Минг-Чи Куо ранее сообщил, что только более дорогие iPhone 14 Pro получат новый процессор, а остальные два аппарата довольствуются прошлогодним чипом A15 Bionic. Последний сейчас применяется в аппаратах серии iPhone 13 и в недавно представленном iPhone SE 3. Другое отличие между моделями кроется в их экранах.
реклама
Малоизвестный пока инсайдер Shadow_Leak опубликовал основные характеристики серии iPhone 14. Там он рассказал о размерах экранов, оперативной памяти и процессорах, пишет Phonearena.
Ожидается выпуск iPhone 14 с экраном 6,1 дюйма и iPhone 14 Max 6,7 дюйма на A15 Bionic. iPhone 14 Pro 6,1 дюйма и iPhone 14 Pro Max 6,7 дюйма получат A16 Bionic. Он может производиться на техпроцессе 4 нм и получить прирост скорости и эффективности.
Shadow_Leak утверждает, что только аппараты Pro станут обладателями панелей LTPO с возможностью переменной частоты обновления. Остальные останутся на частоте 60 Гц.
Минимальный объём оперативной памяти должен вырасти с 4 ГБ до 6 ГБ. Предположительно, более современная память LPDDR5 будет только в iPhone 14 Pro и Pro Max.
Ещё речь идёт об увеличении выступа камер на Pro на 20%. Виноват может быть новый сенсор 48 Мп вместо нынешнего 12 Мп. Корпус 14 Pro может оказаться толщиной 12,2 мм против 11,3 мм у iPhone 13 Pro.