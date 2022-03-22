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Анализ iPhone SE (2022) показал более крупный аккумулятор
Начались продажи и изучение внутренностей нового смартфона Apple
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Первые отчёты о внутренних компонентах поступившего в продажу iPhone SE третьего поколения появились на YouTube. Они позволяют узнать о спецификациях, которые Apple не стала называть сама.

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В частности, стала известна ёмкость аккумулятора этого устройства. Она выросла по сравнению с тем, что было в моделях предыдущих поколений. В 2916 году использовалась батарея 1624 мАч, в 2018 году 1821 мАч, а теперь 2018 мАч.

Это означает рост ёмкости почти на 10% больше. В результате Apple обещает увеличение продолжительности работы без розетки на 2 часа.

Также был получен ответ на вопрос, будет ли батарея от iPhone SE 2020 года работать на модели 2022 года? Ответ отрицательный, поскольку Apple слегка изменила разъём для аккумулятора. Аккумулятор умещается в отсеке, но подключить его не получится, пишет Phonearena.

Другой вопрос: будет ли экран от старой модели работать на новой? Ответ и здесь «нет». Разъёмы  на этот раз совпадают, но система распознаёт, что пользователь пытается поставить экран от старого аппарата. После этого программное обеспечение отключает сенсорный ввод.


iPhone SE 2022 года обладает модемом Qualcomm Snapdragon X57. Его не удалось отыскать на сайте Qualcomm. Это может означать нестандартную модель специально для Apple. Это модем отвечает за поддержку 5G.

В остальном iPhone SE (2022) похож на модель 2020 года, не считая незначительных отличий в размере некоторых компонентов.

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