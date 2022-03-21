При желании объём быстрого хранилища можно увеличить

В начале марта Apple анонсировала компьютеры Mac Studio, а теперь они поступили в продажу. Сразу же нашлись желающие приобрести их, покопаться внутри и поделиться с миром своими открытиями. Поначалу считалось, что в Mac Studios невозможно менять компоненты. На YouTube-канале Max Tech показали, что это не так.

реклама





В подробном видео сообщается, что компьютер открывается достаточно легко. После снятия резиновых ножек видны четыре прикреплённых к металлическому основанию винта. Открутив их, можно увидеть и снять блок питания.

Под ним нашлись два слота для твердотельных накопителей. Карты из них легко извлекаются, поскольку они не припаяны. Однако, нужны определённые модели накопителей, поскольку SSD от Mac Pro не подошёл.

Apple на своём сайте пишет, что хранилище Mac Studio «недоступно для пользователя» и покупатель должен выбирать объём хранилища при покупке. Сейчас базовая модель Mac Studio с чипом M1 Max обладает SSD объёмом 512 ГБ. Версии M1 Max и M1 Ultra предлагают до 8 ТБ, но заплатить за это придётся свыше $2000.





анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Что касается оперативной памяти, она припаяна и менять её нельзя. В данном случае выбор действительно предстоит делать при покупке раз и навсегда, пишет Pocketnow.