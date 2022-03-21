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Анализ Mac Studio показал возможность апгрейда SSD
При желании объём быстрого хранилища можно увеличить
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В начале марта Apple анонсировала компьютеры Mac Studio, а теперь они поступили в продажу. Сразу же нашлись желающие приобрести их, покопаться внутри и поделиться с миром своими открытиями. Поначалу считалось, что в Mac Studios невозможно менять компоненты. На YouTube-канале Max Tech показали, что это не так.

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В подробном видео сообщается, что компьютер открывается достаточно легко. После снятия резиновых ножек видны четыре прикреплённых к металлическому основанию винта. Открутив их, можно увидеть и снять блок питания.

Под ним нашлись два слота для твердотельных накопителей. Карты из них легко извлекаются, поскольку они не припаяны. Однако, нужны определённые модели накопителей, поскольку SSD от Mac Pro не подошёл.

Apple на своём сайте пишет, что хранилище Mac Studio «недоступно для пользователя» и покупатель должен выбирать объём хранилища при покупке. Сейчас базовая модель Mac Studio с чипом M1 Max обладает SSD объёмом 512 ГБ. Версии M1 Max и M1 Ultra предлагают до 8 ТБ, но заплатить за это придётся свыше $2000.


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Что касается оперативной памяти, она припаяна и менять её нельзя. В данном случае выбор действительно предстоит делать при покупке раз и навсегда, пишет Pocketnow.

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#mac #appl
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