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Появление микротранзакций в Gran Turismo 7 вызвало недовольство геймеров
Очередное обновление игры обрушило её оценку на Metacritic
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Серия Gran Turismo входит в число наиболее популярных гоночных симуляторов в истории. Критики положительно отзывались об этой игре после её появления, говоря о возвращении к истокам после неудачных экспериментов. Однако, изменения в последнем патче геймеров не обрадовали.

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Речь не идёт о проблемах с графикой, управлением или игровой физикой. Игра в этом плане хорошо проработана, обеспечивая ощущение настоящего вождения автомобиля. Пользователи недовольны ростом роли микротранзакций после установки обновления. Зарабатывать игровые кредиты теперь стало сложнее.

При помощи зарабатываемых за победы в гонках кредитов можно было приобретать новые автомобили, но в версии игры 1.07 эта задача усложнилась. На бесплатное расширение гаража теперь потребуется больше времени, пишет Techspot.

Это изменение не понравилось обладателям PlayStation и они считают такое изменение баланса вымогательством со стороны Sony и Polyphony Digital. Сейчас пользовательский рейтинг игры на Metacritic составляет 2,2. Это антирекорд, который обошёл прошлые низкие оценки игр Sony, таких как World of Warriors (2,9) и NBA 10 The Inside для PSP (3,0). Внесла свой вклад в эту оценку и недоступность игры на прошлой неделе на протяжении суток.

Стоимость покупки кредитов за реальные деньги разная в разных странах. Излишне говорить, что в России сейчас эти покупки недоступны. В США цена составляет $19,99 за 2 млн кредитов. Покупка легендарных автомобилей обойдётся в $200. Быть может, разработчики решили отправиться по пути EA Battlefront II в 2017 году. Тогда игроки подсчитали, что для разблокировки всего контента нужно 4528 часов игрового процесса или $2100. Реакция фанатов заставила EA передумать и пересмотреть стратегию монетизации. Посмотрим, что будут делать дальше Sony и Polyphony.

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