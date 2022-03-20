В недалёком будущем компания Motorola готовится представить очередной недорогой смартфон под названием Moto G 5G 2022. Аппарат под кодовым именем Austin с модельным номером XT2213 сменит представленную в ноябре 2020 года версию, пишет Phonearena.
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Изображения предоставили ранее отличавшиеся точными сведениями инсайдеры и они совпадают с данными из других источников. Мы можем увидеть отверстие по центру экрана для камеры и достаточно широкие рамки вокруг. Экран плоский с диагональю 6,6 дюйма. Размеры корпуса из поликарбонатного пластика составляют 165,4 x 75,8 x 9,3 мм, что делает устройство чуть тоньше прежнего.
Главные изменения в дизайне на обратной стороне. Квадратный выступ камер превратился в овальный. Внутри находится основная камера с выросшим до 50 Мп разрешением. Рядом камеры 8 Мп и 2 Мп.
Процессор может остаться Snapdragon 750G 5G. Объём хранилища составит 128 ГБ и будет поддержка карт памяти microSD. Объём оперативной памяти предложат минимум 4 ГБ.
Скорее всего желающие смогут подключить к смартфону проводные наушники. Сканер отпечатков пальцев здесь находится сбоку. Ёмкость батареи равна 5000 мАч. Аппарат выпустят в сером и серебряном цветах. Анонс ожидается в июне примерно за $300.