Количество базовых станций 5G в разных странах увеличивается, а вместе с этим растёт число смартфонов с поддержкой этого стандарта связи на руках у людей. В первую очередь его продвигают аппараты Apple, далее идут Samsung и три китайских производителя смартфонов. Аналитики считают, что при сохранении нынешних темпов через пять лет количество абонентов 5G достигнет 4,4 млрд.
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Январь 2022 года стал первым месяцем, когда продажи смартфонов с поддержкой стандарта 5G обошли продажи аппаратов на 4G, пишет Techspot. Отчёт Counterpoint Research говорит, что соотношение сил поменяли последние аппараты iPhone.
В январе 5G имелся в 51% проданных смартфонов. Максимальный рост наблюдался в Китае, Западной Европе и Северной Америке. В Китае доля проникновения 5G составляет уже 84%. Этого удалось добиться как за счёт агрессивного развёртывания 5G китайскими операторами связи (там сейчас 1,4 млн базовых станций), так и продажами множества смартфонов разных категорий.
В Северной Америке и Западной Европе уровень проникновения 73% и 76% соответственно. В Северной Америке на iPhone пришлось больше половины продаж, хотя Apple начала предлагать поддержку 5G позже конкурентов. Теперь в продажу поступает более дешёвый iPhone SE и показатели вырастут ещё сильнее.
На Android наиболее востребованные смартфоны с 5G стоят $250-$400. В Азии и Латинской Америке 20% продаж 5G составили модели за $150-$200.
Samsung лидирует на Android с долей 12%, дальше идут Xiaomi, Vivo и Oppo с 10%-11%. У Apple 37% мировых продаж.
Компания Ericsson в прошлом году подсчитала, что в мире сейчас более 5,5 млрд пользователей смартфонов. Мобильные сети передают в 300 раз больше трафика данных, чем 10 лет назад, а именно 65 эксабайт.