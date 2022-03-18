Продажи в разных странах начинаются сегодня

8 марта были анонсированы смартфоны третьего поколения Apple iPhone SE и сегодня они поступают в продажу, хотя и не во всех странах. Аналитики из DigiTimes полагают, что спрос может привести к выпуску 30 млн этих устройств только в этом году.

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Такой прогноз базируется на оценке того, сколько аппаратов iPhone SE 2020 выпустили в первый год продаж. В статье говорится, что у Apple достаточно компонентов для выпуска около 5 млн iPhone SE 2022 в первом квартале года, который кончится уже через две недели. Во втором квартале это значение может вырасти до 11 млн, примерно столько же в останется третьем и уменьшится ниже в последнем. Тогда в продажу уже поступят модели iPhone 14, напоминает Pocketnow.

Также сказано, что появление iPhone SE поможет заполнить рынок большим количеством аппаратов с 5G за пределами Китая. Многие пожелают купить их за умеренную цену, традиционный дизайн iPhone и кнопку Home со сканером Touch ID.

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