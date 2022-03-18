Компания Honor анонсировала смартфоны Magic 4 и Magic 4 Pro ещё во время выставки MWC 2022. Недавно появлялась информация о модели Magic 4 Lite. Теперь анонсировали ещё и версию Magic 4 Ultimate с продвинутыми характеристиками и масштабной камерой с размером сенсора 1/1,12 дюйма.
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Новый Magic 4 Ultimate выглядит в стиле остальных моделей Magic 4 и обладает экраном OLED LTPO размером 6,81 дюйма с разрешением 1312 x 2848. У него частота обновления 1–120 Гц и затемнение с широтно-импульсной модуляцией (WM) 1920 Гц, что даёт более комфортный просмотр в темноте.
Magic 4 Ultimate получил процессор Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилище UFS 3.1. Внутри экрана поставили сканер отпечатков, имеется поддержка Ultra-Wideband (UWB) и 5G.
Задняя камера отличает Magic 4 Ultimate от Magic 4 Pro. Это сенсор 50 Мп f/1,6, 1/1,12 дюйма с размером пикселей 1,4 мкм. Разработчики обещают живописные ночные снимки и повышенную яркость при слабом освещении с большим количеством цветов и минимумом артефактов. Вторая камера сверхширокоугольная 64 Мп f/2,2,5 дюйма, камера-перископ 64 Мп f/3,5 с 3,5-кратным оптическим зумом и широкоугольная 50 Мп f/2,0. Также сзади находится датчик глубины TOF 3D. Передняя камера 12 Мп с апертурой f/2.4.
Ёмкость аккумулятора 4600 мАч, как у Magic 4 Pro. Поддерживается быстрая проводная зарядка 100 Вт, а беспроводная 50 Вт против 100 Вт у Magic 4 Pro.
Продажи в Китае стартуют уже скоро за 8000 юаней. Аппарат предлагается в чёрном и белом цветах, пишет Pocketnow.