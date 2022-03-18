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Анонсированы смартфоны Galaxy A53 5G и A33 5G
Они могут стать самыми продаваемыми у Samsung и в целом среди Android-смартфонов
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Каждый год компания Samsung выпускает смартфоны Galaxy A в средней ценовой категории. В четверг состоялся анонс аппаратов Galaxy A53 5G и Galaxy A55 5G. Их предшественники были весьма популярными, поэтому разработчики не стали радикально менять их. Кое-что было убрано, а кое-что улучшено, пишет Phonearena.

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В плане внешнего вида аппараты похожи, только Galaxy A53 немного больше и тяжелее. У A33 имеется V-образный вырез, а на Galaxy A53 5G более компактная передняя камера в отверстии. У обоих отличный выбор задних камер внутри прямоугольного выступа.

Используется стеклянное покрытие сзади в стиле предшественников. В обоих аппаратах есть защита IP67, так что они способны оставаться под водой на глубине до метра до 30 минут.

Ещё есть стереодинамики и сканеры отпечатков пальцев внутри экрана. Разъёмы для наушников в обоих случаях отсутствуют. В комплект поставки не входит зарядное устройство, которое придётся купить дополнительно или взять от прежних ваших смартфонов.

Установлен процессор Exynos 1280, 8-ядерный чип на техпроцессе 5 нм с двумя ядрами Arm Cortex-A78 2,4 ГГц, и шестью Cortex-A55 2 ГГц. Также применяется графический процессор Arm Mali-G68, как в составе флагмана MediaTek Dimensity 900.

Samsung наверняка постарается снизить зависимость от производителей процессоров Qualcomm и MediaTek, больше задействуя собственные чипы Exynos. В прошлогодних Galaxy A52 установлен Snapdragon 720G 8 нм, в Galaxy A32 MediaTek Helio G80 12 нм. Exynos 1280 на их фоне выглядит шагом вперёд.

Предлагается объём памяти 6 и 8 ГБ и хранилище 128 и 256 ГБ. Есть слот для карт microSD вместимостью до 1 ТБ.

Galaxy A53 обладает основной камерой 64 Мп и сверхширокоугольной 12 Мп. У Galaxy A33 камеры 48 Мп и 8 Мп. Остальные камеры одинаковые: сенсор глубины и камера макро.

Galaxy A53 5G стоит $449,99 в США и 399 фунтов в Великобритании. Galaxy A33 5G в США не будет. Galaxy A53 5G поступит в продажу 1 апреля, Galaxy A33 5G 22 апреля.

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#samsung #смартфоны
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