Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Продажи Xbox Series X/S в феврале впервые опередили продажи PS5 в Северной Америке и в Европе
При этом лидирует всё равно Nintendo Switch
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Во многих странах мира до сих пор ещё не все желающие стали обладателем игровых консолей последнего поколения. Дефицит чипов никуда не делся, поэтому консолей на прилавках не так много, как их потенциальных покупателей. Это в первую очередь относится к PlayStation 5. В феврале продажи Xbox Series X/S превзошли продажи PS5 в Северной Америке и в Европе.

реклама

Лидерство Microsoft обусловлено относительной доступностью Xbox Series S на прилавках магазинов. Вот только продажи в феврале в целом снизились, пишет WCCFTech. Статистика NPD Group говорит, что продажи консолей в Северной Америке в феврале снизились на 27% по сравнению с февралём прошлого года, а в Европе на 32%. Xbox Series X/S обошли PS5, но отстали от Nintendo Switch.

Остаётся нам наблюдать за тем, что будет с рынком чипов и устройств на их основе дальше. В России следить за этим сейчас можно из чисто спортивного интереса, поскольку продажи консолей и игр для них в стране в настоящее время не ведутся.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xbox
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Поддержка Elite Dangerous на консолях отменена
У ребута Perfect Dark проблемы — The Initiative покидают ведущие сотрудники
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
413
СМИ: перезапуск Perfect Dark испытывает большие трудности с разработкой
+
США грозит сильный дефицит нефти, а Венесуэла не сможет остановить рост цен на бензин – Forbes
22
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 41%
53
Автомобили и запасные части к ним исключены из перечня японских товаров, запрещённых к экспорту в Россию
Рогозин заявил, что новая российская космическая станция взамен МКС может стать военной
73
Геймер купил на Aliexpress прогретую б.у. GeForce RTX 3080 Ti за 422 000р – реальная история от DG
23
Астероид размером с автомобиль был обнаружен за 2 часа до столкновения с Землей
3
AMD объявила о расширенной поддержке процессоров Ryzen серии 5000 на чипсетах AMD 300
14
Илон Маск не будет продавать Догикоин и Биткоин, но советует инвестировать в акции и недвижимость
5
Учёные разрабатывают лекарство против рака на основе белка паучьего шелка
4
Российская 1С-Битрикс отказалась от скидок, увеличив цену для постоянных клиентов в 4 раза
12
Взлетевшие более чем в четыре раза цены на никель значительно увеличат стоимость производства электромобилей
5
Магазины РФ продолжают снижать цены на процессоры – CPU Intel со скидками до 43%
145
Инженер из России создал работающий световой меч из «Звездных Войн» и попал в книгу рекордов Гиннеса
15
За ночь Tesla Model X в США подорожала на целую Lada Vesta
26
В России заблокировано уже около двадцати популярных VPN-сервисов
75
GeForce GTX 650 Ti vs современных игр – на что способна старая видеокарта за 6000 рублей в тестах WG
6
Ускоряющая загрузку игр с NVMe SSD технология DirectStorage теперь доступна на ПК с Windows 10 и 11
6
Intel назначила дату анонса мобильных видеокарт Arc и рассказала о быстродействии первого решения
+

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
7
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
45
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
5
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
9
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
1
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
19:39
знаком .. ты короче один их этих так и знал все выводил вас на свет .. https://lenta.ru/news/2022/03/16/denisultanovv/
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
★★★Evgenii™★★★
19:38
Сегодня в 18:15 Прощайте, импортные стиральные машины: Евросоюз запретил ввоз в РФ бытовой техники дороже 300 евро. https://www.ferra.ru/news/techlife/proshaite-importnye-stiralnye-mashiny-evrosoyuz-z...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Виталий Shokerxxx
19:36
кто чем прикроет?
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Тилька Шмидт
19:34
А ЕС будет дровами будут отапливаться зимой и с помощью дров добывать электричество для промышленности? И на гужевой транспорт пересядут то же? Вы товарищ кажется не в курсе насколько ЕС и США зависят...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Ivan Gavrilishin
19:34
Express VPN уже давно типа заблокирован. Но это не мешает почему то ему работать. Странно почему. Самый лучший впн.
В России заблокировано уже около двадцати популярных VPN-сервисов
Виталий Shokerxxx
19:34
типо я должен смотреть как обсираются хохлы и игнорить.. а вот фиг тебе укробот..
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Виталий Shokerxxx
19:33
переиграл в метро? какое ямантау это миф.
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Ecowar
19:32
16е где дефолт?
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Собаки на Zen'е
19:30
Как только возьмём Киевси, тогда всё будет как раньше. Сейчас просто происходит слив Украины руками РФ. Впереди светлое будущее, но без Украины и хохлов на этой земле. И хохлятский нацизм тут вообще н...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
NLAW
19:30
Сыкуны прячутся в бункере яматау ;)
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем