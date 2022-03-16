Во многих странах мира до сих пор ещё не все желающие стали обладателем игровых консолей последнего поколения. Дефицит чипов никуда не делся, поэтому консолей на прилавках не так много, как их потенциальных покупателей. Это в первую очередь относится к PlayStation 5. В феврале продажи Xbox Series X/S превзошли продажи PS5 в Северной Америке и в Европе.
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Лидерство Microsoft обусловлено относительной доступностью Xbox Series S на прилавках магазинов. Вот только продажи в феврале в целом снизились, пишет WCCFTech. Статистика NPD Group говорит, что продажи консолей в Северной Америке в феврале снизились на 27% по сравнению с февралём прошлого года, а в Европе на 32%. Xbox Series X/S обошли PS5, но отстали от Nintendo Switch.
Остаётся нам наблюдать за тем, что будет с рынком чипов и устройств на их основе дальше. В России следить за этим сейчас можно из чисто спортивного интереса, поскольку продажи консолей и игр для них в стране в настоящее время не ведутся.