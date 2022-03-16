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Анонсированы смарт-часы Xiaomi Watch S1 и модель Active
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Во вторник компания Xiaomi объявила глобальный релиз смартфонов серии Xiaomi 12. Также на международном рынке были представлены умные часы Xiaomi Watch S1 и Watch S1 Active.

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Две модели похожи между собой, но версия Active больше нацелена на повышенную физическую активность. Стандартная версия S1 предназначается для повседневного ношения, чтобы придать своим обладателям более стильный внешний вид. 

Watch S1 предлагаются в чёрном и серебристом цветовых вариантах. В комплект входят два ремешка, из кожи и фторкаучука. Экран защищён сапфировым стеклом высокой прочности. В часах можно плавать благодаря защите 5ATM.

Корпус сделан из нержавеющей стали и по бокам на нём две кнопки. Верхняя кнопка открывает страницу приложения, а нижняя показывает список из 117 видов активности для отслеживания. Благодаря экрану AMOLED 1,43 дюйма навигация по приложениям и фитнесу должна быть удобной.

Watch S1 поддерживают беспроводную зарядку, входящую в комплект поставки. Можно использовать и зарядные станции других производителей или смартфоны с обратной беспроводной зарядкой.

Поддерживается ассистент Amazon Alexa с голосовыми командами, Bluetooth 5.2/BLE, NFC через MasterCard, двухдиапазонный GPS и датчики отслеживания сна, сердца и SpO2.

Версия Active обладает большинством возможностей стандартного варианта. Ради снижения цены убрали беспроводную зарядку, сапфировое стекло и корпус из нержавеющей стали. В итоге часы стали легче и весят 36 г при толщина 11 мм.

Экран здесь такой же 1,43 дюйма, защита 5ATM и все возможности отслеживания активности и здоровья, пишет Androidauthority.

Xiaomi Watch S1 Active доступны в белом, чёрном и синем цветах. В комплекте есть ремешок из фторкаучука соответствующего цвета. Отдельно можно купить жёлтый, зелёный и оранжевый ремешки.

Watch S1 стоят $269, а Active $199. Продажи в Европе начнутся уже в марте.

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#xiaomi #смарт-часы
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