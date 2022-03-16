Стильный внешний вид и богатая функциональность

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит

-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит

Во вторник компания Xiaomi объявила глобальный релиз смартфонов серии Xiaomi 12. Также на международном рынке были представлены умные часы Xiaomi Watch S1 и Watch S1 Active.

реклама

Две модели похожи между собой, но версия Active больше нацелена на повышенную физическую активность. Стандартная версия S1 предназначается для повседневного ношения, чтобы придать своим обладателям более стильный внешний вид.

Watch S1 предлагаются в чёрном и серебристом цветовых вариантах. В комплект входят два ремешка, из кожи и фторкаучука. Экран защищён сапфировым стеклом высокой прочности. В часах можно плавать благодаря защите 5ATM.

Корпус сделан из нержавеющей стали и по бокам на нём две кнопки. Верхняя кнопка открывает страницу приложения, а нижняя показывает список из 117 видов активности для отслеживания. Благодаря экрану AMOLED 1,43 дюйма навигация по приложениям и фитнесу должна быть удобной.

Watch S1 поддерживают беспроводную зарядку, входящую в комплект поставки. Можно использовать и зарядные станции других производителей или смартфоны с обратной беспроводной зарядкой.

Поддерживается ассистент Amazon Alexa с голосовыми командами, Bluetooth 5.2/BLE, NFC через MasterCard, двухдиапазонный GPS и датчики отслеживания сна, сердца и SpO2.

Версия Active обладает большинством возможностей стандартного варианта. Ради снижения цены убрали беспроводную зарядку, сапфировое стекло и корпус из нержавеющей стали. В итоге часы стали легче и весят 36 г при толщина 11 мм.

Экран здесь такой же 1,43 дюйма, защита 5ATM и все возможности отслеживания активности и здоровья, пишет Androidauthority.

Xiaomi Watch S1 Active доступны в белом, чёрном и синем цветах. В комплекте есть ремешок из фторкаучука соответствующего цвета. Отдельно можно купить жёлтый, зелёный и оранжевый ремешки.

Watch S1 стоят $269, а Active $199. Продажи в Европе начнутся уже в марте.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь



