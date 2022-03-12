Крупнейший в мире завод по производству чипов зарабатывает всё больше

Компания TSMC в прошлом месяце поставила рекорд по доходам и теперь у неё есть надежда, что и весь год будет столь же успешным. Высокий спрос на видеокарты, процессоры, игровые консоли и смартфоны позволяет ей увеличивать свои заработки.

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TSMC на этой неделе опубликовала предварительный отчёт о доходах за первый квартал нынешнего года, который закончится вместе с мартом. Крупнейшее в мире предприятие по выпуску полупроводниковых чипов говорит о доходе за февраль в размере $5,2 млрд.

Это самый высокий февральский показатель в истории компании. По сравнению с январём он ниже на 15%, но по сравнению с прошлогодним февралём выше на 38%. В феврале в Китае связанные с празднованием местного нового года недельные выходные, так что рабочих дней меньше по сравнению с январём.

За первые два месяца нынешнего года доход компании составил $319,1 млрд тайваньских долларов. Это на 36,8% больше результата прошлого года за этот же промежуток времени. В марте компания рассчитывает на продолжение роста доходов, в результате чего ожидания от всего квартала пересмотрели в большую сторону.

В последние два года TSMC выдаёт высокие финансовые результаты на фоне роста спроса на изготовленные на её передовых техпроцессах чипы. Ранее компания пообещала, что в 2022 году вложит $40-$44 млрд в модернизацию своих производственных мощностей.

Главным заказчиком остаётся Apple, которая даёт 26% доходов. Недавно представленный процессор Apple M1 Ultra произведён на техпроцессе TSMC 4 нм с применением усовершенствованной технологии 2.5D «чип на пластине на подложке» с кремниевой вставкой (CoWoS-S).

TSMC решила повысить цены на пластины на техпроцессах 7 нм и 5 нм. На Apple это по традиции может сказать меньше всего. Остальные заказчики могут получить увеличение цен на производство своих чипов на 10–20% с третьего квартала и переложить эти расходы на покупателей.

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По итогам года TSMC рассчитывает получить рост доходов на 25%–29%, пишет Techspot.