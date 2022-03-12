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В Telegram появился менеджер загрузок и поддержка сторонних приложений для стриминга
Среди прочих новшеств меню вложений и изменения анимации
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Telegram является удобным местом для обмена файлами почти без ограничений. В результате вы можете отправлять и принимать множество файлов, в которых в итоге легко запутаться. До настоящего времени в приложении не было менеджера скачиваний для отслеживания принятых файлов, но теперь разработчики устраняют этот недостаток. В очередной версии на панели поиска появилась иконка, открывающая этот менеджер. Как и в приличных браузерах, здесь у пользователей будет возможность ставить загрузки на паузу и продолжать скачивание, а также устанавливать приоритет разных загрузок.

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В этой версии появилось также меню вложений, пишет Neowin. При отправке нескольких изображений или видео можно нажать «… выбрано» в верхней части панели. Это покажет, как альбом будет выглядеть в чате. Можно менять порядок и удалять элементы по своему усмотрению. В версии для iOS меню вложений было расширено до уровня приложения на Android. Камера теперь встроена в галерею, а панель навигации даёт быстрый доступ к фотографиям, файлам, совместному использованию местоположения и прочему.

Пользователи ночного режима на Android заметят, что заголовки получили эффект прозрачности, что делает приложение красивее при прокрутке. Такой эффект прозрачности есть в версии Telegram для iOS с прошлого июня.

На Android и macOS приложение получило улучшенный процесс входа в систему с плавной анимацией. На Android показывается, как цифры встают на свои места. На macOS на экране входа в систему с QR-кодом появляется код в стиле Матрицы.

Появилась поддержка прямых трансляций из других приложений. Группы и каналы могут подключаться к программам вроде OBS Studio и Xsplit Broadcaster. Так стримеры получат возможность создавать собственные телеканалы внутри Telegram. Нужно запустить новый видеочат в своей группе или прямую трансляцию на канале и нажать «Начать с». Далее отображается информация для подключения выбранного программного обеспечения. 

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