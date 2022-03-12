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Apple готовит новый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro на чипе M2
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На этой неделе известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что компания Apple работает над новым ноутбуком MacBook Air. Его появление ожидается в конце нынешнего года и он будет работать на процессоре Apple M1. Теперь сайт 9to5Mac заявляет, что этот MacBook Air получит более современный процессор M2.

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MacBook Air фигурирует в статье под кодовым названием J413. Он выйдет в единственной версии с чипом M2. Кодовое название этого процессора «Staten» и он основан на системе на чипе A15. Это снова 8- ядерный чип, но с 10-ядерным графическим процессором. Также сообщается, что Apple ведёт разработку моделей M2 Pro, M2 Max и M2 Ultra.

Ещё инсайдер пишет о появлении в нынешнем году 13-дюймового ноутбука MacBook Pro на M2. Кодовое имя этой модели J493. В розничную продажу он может поступить под названием MacBook, без слова Pro.

Apple пока официально не подтверждает эти сведения.

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