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Появились результаты тестов процессора Huawei Kirin 9000L в Geekbench
Он показал скорость на уровне MediaTek Dimensity 1200
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Устройство Huawei с модельным номером NOH-AN50 на процессоре с Kirin 9000L было обнаружено в бенчмарке Geekbench. Это должен быть смартфон Mate 40E Pro 5G и результаты его тестирования оказались на уровне другой системы на чипе, Dimensity 1200.

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Результаты одноядерного тестирования оказались в районе 900 баллов, многоядерного около 2800 баллов. По меркам нынешнего года это верхне-средний уровень производительности мобильного устройства, пишет Gizmochina.

Kirin 9000L является немного урезанной версией процессоров Kirin 9000 и 9000E. У него понижена частота до значения 2,86 ГГц против 3,13 ГГц на вышеназванных чипах. Графический процессор тоже стал попроще. У Mali-G78 18 ядер, в отличие от 24 и 22 ядер на Kirin 9000 и Kirin 9000E соответственно.

В составе центрального процессора одно ядро Cortex-A77 2,86 ГГц, два Cortex-A77 2,54 ГГц и три Cortex-A55 2,05 ГГц.

Mate 40E Pro 5G уже продаётся в Китае за 6700 юаней за версию 8/256 ГБ. У него экран OLED 6,76 дюйма FHD+, три камеры сзади и аккумулятор 4400 мАч с зарядкой 66 Вт.

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#huawei #процессоры #kirin
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