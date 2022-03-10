Рост исчисляется тысячами процентов

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В свете ограничений работы разных интернет-ресурсов пользователи из России всё чаще обращаются к VPN для обхода блокировок. Провайдеры VPN говорят о наплыве пользователей из России. Напомним, в настоящее время в стране запрещён доступ к Facebook и Twitter.

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Вице-президент провайдера ExpressVPN в среду сообщил, что только за прошлую неделю количество пользователей сервиса из России выросло примерно на 330%. Статистика Top10VPN во вторник показала, что интерес к VPN со стороны российских пользователей с 24 февраля увеличился в 8 раз. 5 марта, на следующий день после блокировки Facebook и Twitter, объём трафика VPN был выше прежних средних значений в 10 раз.

Сервисы VPN применяются по всему миру и в большинстве стран это никак не нарушает местные законы. Они используют шифрование при создании частных соединений между компьютером пользователя и сервером в другом городе или стране. Это по меньшей мере затрудняет отслеживание пользовательских действий в интернете со стороны обычного провайдера и прочих любопытствующих.

Сервис Surfshark пишет, что рост числа подписок со стороны российских пользователей с 24 февраля был 35-кратный. Также в стране увеличился интерес к считающимся безопасными сервисам электронной почты вроде Protonmail.

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