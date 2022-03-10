В очередной предварительной версии системы Windows 11 компания Microsoft представила на суд участников программы тестирования несколько улучшений и исправлений. Глобальными эти изменения назвать нельзя, но кое-что интересное увидеть всё же удалось, пишет Neowin.
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Пользователи Windows много лет высказывали пожелание увидеть в системе вкладки в проводнике, но разработчики долго не прислушивались к этому запросу. В 2017 году Microsoft сдалась и предложила интерфейс с вкладками Windows Sets в предварительных сборках системы Windows 10. После первых тестов вкладки из проводника были убраны и на пять лет про них пришлось забыть.
Видимо, решив немного отдохнуть от смены прямых углов окон на скруглённые и обратно, в Microsoft надумали снова предложить вкладки в проводнике, на этот раз в Windows 11. В Твиттере инсайдер Рафаэль Ривера пишет, что их можно включить в настройках в версии Windows 11 22572.
Microsoft не анонсировала это новшество официально, так что нет никаких гарантий, что вкладки и на этот раз проживут долго. Пока же всё работает нормально и поддерживается даже переполнение вкладок. Если открыть их слишком много, появляются кнопки прокрутки вкладок.
Включение скрытых опций в Windows 11 может стать причиной проблем в работе программного обеспечения. Подобные экспериментальные возможности лучше всего опробовать на отдельном компьютере или в виртуальной машине. Тем более что с вкладками есть сторонние файловые менеджеры, предлагающие и другие отсутствующие в стандартном проводнике возможности.