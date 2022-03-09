Lumen Technologies, ранее известный как CenturyLink магистральный интернет-провайдер, прекращает работу в России. Сообщение об этом озаглавлено «Готовность Lumen к глобальным событиям» и не упоминает Украину. Вместо этого там говорится о повышении рисков работы в России и необходимости обеспечения безопасности сетей клиентов, а также непрерывной целостности глобального интернета.
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Эти причины отличаются от озвученных ранее ушедшим провайдером Cogent, пишет The Register. Он, как и остальные покинувшие страну технологические компании, не скрывали, что это стало реакцией на события последних двух недель.
Lumen сообщает, что единственный управляемый ей в России физический канал не играет серьёзной роли в её бизнесе, и что она работает с очень малым числом корпоративных клиентов в стране. Компания предпринимает действия по закрытию своей деятельности в России «с правовой и нормативной точек зрения». Также у неё есть клиенты в Украине.
Решение Lumen ещё сильнее изолирует Россию от мирового сообщества и разных источников информации. Среди других уходящих технологических компаний можно выделить Visa, Mastercard, Oracle и SAP.