Смартфон начальной ценовой категории Samsung Galaxy A12 оказался самым востребованным на Android по итогам прошлого года. Об этом говорит статистика продаж фирмы Counterpoint Research, сообщает Androidcentral.
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Galaxy A12 пользуется спросом в разных странах, включая Северную Америку, Латинскую Америку и Западную Европу. Это может быть не самый лучший бюджетный Android-смартфон Samsung, но у него большой аккумулятор и поддержка программного обеспечения дольше по сравнению с конкурентами. Специалисты Counterpoint Research полагают, что выходящий ему на смену Galaxy A13 5G будет не менее востребованным.
На Galaxy A12 пришлось 2% от всего числа продаж смартфонов в мире в 2021 году. Вот только с учётом айфонов это дало лишь 6-е место. Apple заняла семь мест в топ-10, а лидирует iPhone 12 с результатом 2,9%.
На долю iPhone 12, 12 Pro Max и iPhone 13 пришлось 41% от всех проданных аппаратов Apple.