Сделают это они для себя или в качестве подарка кому-то

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

На протяжении нескольких лет iPhone SE считались как более дешёвой альтернативой остальным моделям iPhone, так и более компактным по размеру вариантом. Ещё это аппараты для тех, кому нужны айфоны со сканерами отпечатков пальцев Touch ID. Сегодня может быть представлен iPhone SE третьего поколения и не исключено, что спрос на него окажется выше, нежели в прошлые годы.

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Опрос от SellCell среди 2549 обладателей iPhone показывает, что примерно 40% из них собираются купить новый SE себе или в подарок кому-то. Некоторые рассматривают его как аппарат для детей, а другие как резервный смартфон для себя.





Одной из причин такой востребованности iPhone SE 3 является ожидание умеренной цены в $400 за базовую конфигурацию 64 ГБ. При этом здесь будет тот же процессор A15 и поддержка стандарта связи 5G, что и в дорогих iPhone 13 и iPhone 13 mini. Правда, 5G большинству пользователей смартфонов пока может принести разве что моральное удовлетворение, поскольку такие сети мало где есть.

Операторам связи iPhone 5G по умеренной цене нужен больше, чем самой Apple. С его помощью они могут привлечь к себе новых подписчиков и привязать их к дорогим «безлимитным» тарифам. Опрос SellCell показывает, что некоторые обладатели iPhone 11 обменяют его на новый iPhone SE 3. Это ожидаемо, так как сейчас его стоимость при продаже с рук уже не так хороша, как у более современных моделей.

IDC прогнозирует, что в этом году на новый iPhone SE придётся 10% мировых продаж всех iPhone. Этот прогноз скорректировали в связи с прекращением продаж устройств Apple в России, пишет Techspot.

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В прошлом декабре аналитики JP Morgan высоко оценили возможный спрос на iPhone SE. Они считают, что его могут купить до 1,4 млрд обладателей Android-смартфонов от низкой до средней ценовой категории, а также около 300 млн. обладателей старых iPhone. Если в реальность воплотится хотя бы десятая часть этого прогноза, это можно будет считать успехом.